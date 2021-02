Pula – Importanti iniziative per il benessere e la tutela degli amici a quattro zampe. La sindaca Carla Medau ai microfoni di Radio CASTEDDU: “È accaduto un brutto episodio, delle volontarie hanno trovato nelle ciotole dei gatti che accudivano del veleno per topi. Già da tempo stiamo dialogando con diversi veterinari, tra cui il dottor Puddu della clinica di San Giuseppe, con il quale stiamo ragionando sul rifugio per i cani da costruire a Pula, per diffondere un po’ di coraggio: ha deciso di regalare delle sterilizzazioni gratuite e anche altri veterinari, con i quali ritengo si possa fare rete, si mettono a disposizione dei volontari per incentivare le adozioni, la sterilizzazione e la microchippatura.

D’altra parte il momento economico e sociale non è felicissimo è questo fa presupporre che nei prossimi mesi avremmo degli abbandoni e gli animali non vengano più curati e sterilizzati.

È un tema che tocca molto la coscienza e l’anima delle persone”.

