Pula, il cervo attraversa la strada ed ecco un altro incidente sfiorato: è vera emergenza sulla 195. Le paurose immagini riprese da una dash cam da un nostro lettore: in nessun modo si riesce a fermare la pericolosità dell’attraversamento dei cervi sulla Sulcitana; percorsa ogni giorno da migliaia di residenti e turisti. Anche questa mattina poteva scapparci la tragedia: il cervo ad alta velocità ha attraversato la statale sfiorando un’auto in corsa. Pericolosità più volte segnalata dagli automobilisti anche sui gruppi social della zona di Pula e Santa Margherita.