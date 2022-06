Elezioni comunali a Pula, testa a testa tra Cabasino e Collu

Cabasino in testa. L’ex sindaco in vantaggio alle elezioni comunali a Pula. Sono tre al momento, le sezioni scrutinate su 8. Walter Cabasino è in testa con 920 voti (49, 89 %), a ruota l’ex vicesindaca Ilaria Collu con 847 preferenze (45, 93%) e in coda, staccata, c’è Francesca Toccori che per ora è ferma a 77 voti col 4, 18 % delle preferenze.