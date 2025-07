Dopo le amorevoli cure ricevute presso il Centro di Recupero di Nora, Brunella e Rocky hanno potuto finalmente riabbracciare il loro mare.

Un momento emozionante per tutti i presenti – Il Sindaco Walter Cabasino e l’Assessore all’Ambiente, Stefano Deidda, le autorità regionali, i corpi di vigilanza, la Rete Regionale per la Conservazione della Fauna Marina e i suoi operatori, anche tanti cittadini, studenti e bambini.

Le due tartarughe, di età compresa tra i 6 e i 10 anni, hanno recuperato in tempi rapidi grazie alle cure del Centro e alla tempestiva segnalazione da parte dei cittadini.

Il Sindaco ha colto l’occasione per ringraziare il CEAS Laguna di Nora per il prezioso lavoro svolto nella tutela del territorio e della fauna, e per le attività di educazione ambientale e sensibilizzazione rivolte agli studenti delle scuole di Pula, realizzate in stretta sinergia con l’Amministrazione Comunale.