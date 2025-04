Pula, bando per l’affidamento in concessione degli spazi pubblicitari, in scadenza, ultimi giorni per partecipare: “Un progetto che darà un decoro diverso alla nostra cittadina”.

Mancano poche ore alla chiusura della procedura telematica di affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari. Si tratta di un affidamento che dura 12 anni per tutti gli impianti del Comune di Pula.

La cartellonistica presente nel territorio -quella che per esempio indica le località turistiche più importanti e non solo- verrà totalmente rinnovata grazie al progetto realizzato dall’architetto Francesco Tidu e approvato dal Consiglio comunale in riferimento ai nuovi arredi urbani. Dopo un lungo lavoro di mappatura si vuole dare omogeneità all’arredo urbano e rinnovarlo sia per i cittadini che per gli operatori turistici che ci chiedevano da tempo di poterne usufruire. Il tutto a costo zero per l’amministrazione che con la gara darà in gestione tutti e 198 gli impianti pubblicitari ricavando anche un fondo proprio dal canone unico per la pubblicità.



L’assessora alle attività produttive Donatella Fa

ha ribadito: "Un progetto che darà un decoro diverso alla nostra cittadina, un progetto che prevede non sono un riordino della cartellonistica ormai vetusta e mancante ma soprattutto darà la possibilità di soddisfare le esigenze di tutte quelle attività produttive e ricettive che intendono implementare i loro spazi pubblicitari e che più volte ne hanno fatto richiesta". La procedura di gara si svolge sulla piattaforma di approvvigionamento digitale SardegnaCAT. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 13:00 di lunedì 28 aprile p.v.. Gli operatori economici interessati possono prendere visione dei documenti di gara e delle relative informazioni all'indirizzo: https://www.comune.pula.ca.it/openpa/object/2831