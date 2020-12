Procervice Spa, hackerata la casella e-mail della società partecipata della Città Metropolitana di Cagliari

La società partecipata della Città Metropolitana di Cagliari Proservice Spa comunica che la casella e-mail

proservicespa@tin.it

è stata oggetto di un accesso abusivo da parte di soggetti non facenti parte dell’azienda.

In particolare, l’account è stato utilizzato per richiedere l’invio di documenti di identità, codice fiscale, tessera sanitaria e fotografie a persone che avevano in precedenza inoltrato curriculum vitae per candidatura lavorativa spontanea.

Proservice sottolinea che non è attualmente in corso alcuna procedura di selezione per nessuna posizione lavorativa al’interno della società, e invita pertanto a non considerare attendibile e non rispondere a qualunque comunicazione proveniente dall’indirizzo e-mail suddetto a partire dalla serata del 2 dicembre 2020.

“Abbiamo provveduto a richiedere al gestore telefonico il blocco della casella e a fissare un appuntamento con la polizia postale al fine di avviare gli accertamenti del caso”, spiega il direttore di Proservice Simone Rivano.

L’azione fraudolenta è stata scoperta a seguito delle numerose segnalazioni pervenute dagli utenti.

Fac-simile e-mail: