Prevenzione: al via la campagna di vaccinazione gratuita anti HPV per ragazze e ragazzi e donne con lesioni precancerose

Possono fare richiesta della vaccinazione le donne nate dal 1997 ed i maschi dal 2006, oltre alle donne con lesioni precancerose CIN 2 o CIN 3. Dovranno essere specificati i dati anagrafici della/del richiedente ed un numero di cellullare: gli utenti saranno contattati dalla Struttura Vaccinazioni del SISP nel giro di pochi giorni.

Il 4 Marzo di ogni anno si è celebra la Giornata internazionale di sensibilizzazione contro l’HPV, istituita con il fine di sensibilizzare ed educare la popolazione circa l’importanza della vaccinazione contro il Papilloma Virus,Il Nuovo Piano di Prevenzione Vaccinale Nazionale 2022-25 prevede l’offerta gratuita ed attiva al compimento degli 11 anni ed un recupero della popolazione non vaccinata a decorrenza della corte del 1997 in su per le femmine e dal 2006 in su per i maschi, oltre alla vaccinazione per le donne con lesioni precancerose.

HPV e vaccinazione

L’ HPV è stato classificato come il secondo agente patogeno responsabile del cancro al mondo, preceduto solo dal cancro dello stomaco, causato a sua volta dall’Helicobacter pylori. Globalmente pertanto, su 2 milioni all’ anno di tumori causati da agenti infettivi, 690.000 persone sviluppano tumori HPV correlati, di cui 570.000 della cervice uterina (quarto tumore in assoluto e secondo nelle fasce 15-44 anni). L’ HPV è anche causa di tumori benigni quali i condilomi ano-genitali.

Le armi in nostro possesso per prevenire questi tumori sono gli interventi di prevenzione primaria come la vaccinazione e quelli di prevenzione secondaria come gli screening. Nonostante il vaccino sia efficace e sicuro e fortemente raccomandato in tutto il mondo, le coperture vaccinali in Sardegna sono ancora insufficienti e lontane dal livello di copertura raccomandato che è del 95%.