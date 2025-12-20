Tragedia ieri sera in Val Venosta a Laudes vicino Malles, in Alto Adige. Come riportano Alto Adige e Dolomiten, un bambino di 10 anni si trovava in compagnia di un amico lungo il sentiero Sartwand diretti verso una malga ma si sono persi. I due amici si sono trovati su una parete rocciosa quando uno dei due è caduto per circa 100 metri. L’amico ha chiamato subito la madre allertando i soccorsi. Sul posto sono arrivati il soccorso alpino della Guardia di finanza di Silandro, quello dell’Alpenverein e i vigili del fuoco. Dopo diverse ore, è stato possibile recuperare il corpo del bimbo.

