Pratobello, l’amarezza della signora Beatrice: “Ho votato la Todde, sono veramente delusa dal suo no a Pratobello”

A Cagliari avanza la protesta per la Pratobello 2024 : l’amarezza degli elettori. Altro giorno di manifestazione a Cagliari sotto il Consiglio regionale, momenti di tensione e amarezza dopo la bocciatura di Todde alla legge di iniziativa popolare Pratobello 2024 che ha raccolto 211 mila firme. Tra la rabbia dei manifestanti c’è soprattutto quella di chi, come la signora Beatrice, aveva riposto grandi speranze scegliendo di affidare le sorti della sua terra nelle mani dell’attuale giunta lo scorso 25 febbraio. Attualmente fa parte dei comitati di lotta, segno incontrastabile di una fiducia venuta meno. Alla luce dei recenti fatti accaduti, oggi esprime tutta la sua delusione con queste parole: “Ho votato questa giunta, ero fiduciosa, finalmente una donna al governo della Sardegna”, “Questo che sta succedendo mi delude tantissimo, mi amareggia”, “Si sono dimostrati dalla parte delle multinazionali, in difesa loro”. Sono tante le persone che stamattina si sono riunite per manifestare contro la speculazione energetica in difesa del territorio sardo, affermandosi pronti a tutto pur di salvaguardare la nostra isola.