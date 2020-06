Portoscuso, via la posidonia da Is Canneddas. Pulizia della spiaggia anche a Portopaglietto

Lavori in corso nelle spiagge di Portoscuso. Per accogliere al meglio cittadini e turisti, i giorni scorsi sono stati eseguiti i lavori di spostamento della poseidonia, come da normativa nazionale e regionale, presso la bella spiaggia Is Canneddas.

Alla fine della stagione, saranno riposizionate nell’arenile. È stata ricollocata anche la rampa d’accesso dal lungomare alla spiaggia. Interventi in corso, invece, a Portopaglietto per la pulizia e vagliatura della sabbia della spiaggia.