Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Portoscuso hanno tratto in arresto un 34enne operaio edile, domiciliato nella medesima località e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un ordinario servizio perlustrativo, mentre i carabinieri si trovavano in piazza Friuli, l’uomo è stato notato aggirarsi con atteggiamento sospetto. Alla vista della pattuglia, ha tentato di disfarsi di un involucro in cellophane che, immediatamente recuperato, è risultato contenere 0,20 grammi di cocaina. Benché il 34enne non avesse altro materiale illecito con sè, il comportamento ha spinto i Carabinieri a una perquisizione anche presso il suo domicilio.

L’attività ha consentito di rinvenire ulteriori 10,87 grammi di cocaina, suddivisi in dosi pronte per la cessione, nonché 7,60 grammi di hashish, due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento delle sostanze. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e l’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio.

L’arrestato è stato sottoposto alla misura precautelare degli arresti domiciliari presso la propria abitazione, in attesa dell’udienza con rito direttissimo.