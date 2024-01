Polo sanitario a Sanluri: venerdì convegno e moc calcaneare gratuita

Sanluri sempre più polo sanitario: venerdì 19 gennaio convegno sull’osteoporosi e la possibilità di effettuare la Moc calcaneare gratuitamente. Il sindaco Alberto Urpi: “Accogliamo e promuoviamo sempre queste iniziative che coinvolgono Sanluri e tutto il territorio. Lavorare sulla prevenzione è importantissimo per preservare la salute e per agire tempestivamente su situazioni a rischio. Ringraziamo l’Asmar e l’Aou di Cagliari per aver scelto la nostra cittadina per questo importante momento di prevenzione e salute”. Prevenzione e cura dell’osteoporosi, una tematica sempre attuale poiché migliaia di persone combattono ogni giorno con i problemi legati a essa. La giornata in programma è organizzata dall’Asmar (Associazione Malattie Autoimmuni e Reumatologiche), in collaborazione con l’Unità Operativa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari, il Comune di Sanluri e il contributo della Fondazione di Sardegna.

Una buona opportunità per i partecipanti: durante la giornata sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla Moc calcaneare oltre che l’incontro con medici specialisti, pazienti e cittadinanza. Gli orari per sottoporsi gratuitamente alla Moc calcaneare dalle 11-13 e dalle 15-17.

Nel pomeriggio, alle ore 17, si svolgerà il convegno con la presenza di Alberto Urpi, Ivo Picciau, Presidente Asmar, Alberto Cauli, Direttore Reumatologia AOU Cagliari, Efisio Cossu, Responsabile Dietologia e Malattie Metaboliche AOU Cagliari e Mattia Congia, Reumatologo AOU Cagliari.

Per prenotare lo screening per l’osteoporosi è necessario compilare il modulo disponibile al seguente collegamento: https://forms.gle/ekaonoDoXdGxd1qu9

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero verde 800090395 oppure scrivere all’indirizzo email [email protected]