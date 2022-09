Pizza dedicata a Elisabetta II, pizzaiola cagliaritana vince il premio “Sorbillo” in Campania

Stefania Loi ha incontrato la pizzaiola Emiliana Scarpa fresca vincitrice del “Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo”.

È stata la Presidente della Commissione Consiliare Pari Opportunità del Comune di Cagliari, Stefania Loi, ad accogliere ieri, mercoledì 21 settembre 2022, al suo rientro da Posillipo, la pizzaiola Emiliana Scarpa che in Campania si è tolta la grande soddisfazione di vincere il primo Trofeo Memorial Rodolfo Sorbillo.

Tra le cinque presentate nella competizione, a spiccare è stata la “Queen Elisabeth, creata in omaggio alla Regina britannica recentemente scomparsa, che ha permesso a Emiliana Scarpa di portarsi a casa il titolo finale e altri due trofei della manifestazione.

“Per la città di Cagliari e per la nostra Amministrazione – il commento di Stefania Loi – non può che essere un motivo di grande orgoglio sostenere un’ambasciatrice delle eccellenze isolane come Emiliana Scarpa. Successi come questo ci permettono di proiettarci a livello non solo nazionale ma soprattutto internazionale”.

A fare la differenza nel viaggio verso il successo è stato il mix tra la pizza e gli ingredienti tipici della Sardegna: dai culurgiones al nero di seppia passando per la bottarga. Il perfetto legame ha stregato la giuria che ha incoronato la pizzaiola cagliaritana come la legittima vincitrice della competizione.