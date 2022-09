Il reddito di cittadinanza mette il turbo ai 5 Stelle in Sardegna e al Sud

Il reddito di cittadinanza mette il turbo ai 5 Stelle. Ridotti in frantumi dopo l’addio dell’ex capo politico Di Maio, approdato in altri lidi per potersi ricandidare, dati per finiti più volte con tanto di funerale politico già celebrato, i grillini riconquistano terreno, soprattutto al sud, con una percentuale che si aggira intorno al 15%. Sondaggi che non si possono pubblicare a pochi giorni dal voto ma che vengono commissionati e usati internamente dai partiti in corsa.

Le regioni dove i 5 Stelle sono destinati a fare il botto sono la Sardegna, Campania e la Puglia, dove la promessa del reddito fa evidentemente più presa rispetto alle altre. Per povertà, o più probabilmente per l’incapacità di uscire dalla mentalità assistenzialistica. Lo sa bene Conte, che attraverso il reddito prova a tenere in piedi il suo ruolo.