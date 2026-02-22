“A Pirri, in Via Antonio Sanna, si è ormai consolidata una vera e propria discarica a cielo aperto. Cumuli di rifiuti abbandonati, macerie di detriti lasciati per giorni sul marciapiede, sacchi e materiali di ogni genere che deturpano la strada e mettono a rischio igiene e sicurezza. È doveroso dirlo con chiarezza: chi abbandona i rifiuti è un incivile e va sanzionato senza esitazioni”. Con fermezza e delusione il consigliere della municipalità di Fratelli d’Italia, Marco Fanari, sostenuto dal consigliere regionale Corrado Meloni richiama l’attenzione sul degrado consolidato in cui verte la municipalità di Pirri. “Non esistono giustificazioni per comportamenti che offendono la comunità e danneggiano l’ambiente urbano. La responsabilità dell’Amministrazione comunale è sotto gli occhi di tutti, non può limitarsi, eventualmente, a constatare il problema o a scaricare ogni colpa sui “caddozzi”, dichiara Fanari “dove sono i controlli? Dove sono le sanzioni? Dove sono gli interventi tempestivi di ripristino del decoro? La preoccupazione maggiore, tra l’altro, è data dai raid incendiari notturni dei rifiuti, che causano incendi ai quadri dell’illuminazione pubblica in una zona già illuminata nelle ore serali dal bagliore delle sole stelle” conclude Fanari. “In queste settimane ho più volte denunciato lo stato di degrado in cui verte il capoluogo sardo, le polemiche sulla pulizia e sulla raccolta dei rifiuti a Cagliari si sono moltiplicate, segno di un malessere diffuso che riguarda diversi quartieri. Via Antonio Sanna è solo l’ultimo, ma emblematico, esempio di una situazione che rischia di diventare strutturale. Una città civile si difende con regole chiare, controlli costanti e interventi rapidi. Non basta appellarsi al senso civico: occorre far rispettare le norme e garantire che le strade vengano ripulite in tempi certi, restituendo ai residenti quel decoro che meritano” dichiara Meloni. Sono migliaia i cittadini perbene di Pirri che chiedono rispetto e non possono essere ostaggio dell’inciviltà di pochi e dell’inerzia di chi dovrebbe amministrare. “Il Comune intervenga immediatamente, bonifichi l’area, intensifichi i controlli e renda pubblici i dati sulle sanzioni elevate per l’abbandono dei rifiuti” conclude Meloni. Il decoro urbano non è un dettaglio estetico: è rispetto per la comunità, è sicurezza, è qualità della vita. E oggi, in Via Antonio Sanna, tutto questo manca.