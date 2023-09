Pirri, ruspe in azione nella città dimenticata: “Cittadini di serie B, vengono solo in campagna elettorale”

Pirri – Rulli e operai in azione, alcune vie del centro abitato sono interessate dai lavori di riqualificazione ma la maggioranza della Municipalità non ci sta e sbotta: “È sicuramente l’aria di campagna elettorale che fa risvegliare il Comune di Cagliari. Tante le segnalazioni di persone cadute a causa del manto stradale totalmente distrutto”. Con grande stupore da parte dei cittadini è stata appresa la notizia del nuovo asfalto in via Calamattia e via Turr: da anni veniva sollecitato il Comune affinché intervenisse sulle arterie più disastrate e immancabile la nota dei membri della municipalità a riguardo. “La situazione stradale e della viabilità a Pirri continua a peggiorare, nonostante i solleciti da parte della Municipalità di Pirri, si continuano a vedere strade asfaltate non prioritarie, nel frattempo ci si chiede che fine abbiano fatto i 500 mila euro finanziati per il solo territorio Pirrese, per la messa in sicurezza di strade e marciapiedi”.

Riccardo Cabras, presidente della commissione viabilità di Pirri, non è sorpreso nel vedere Pirri in un totale stato di abbandono e disinteresse da parte dell’Amministrazione Comunale di Cagliari: “Si potrebbe pensare che ci sia soddisfazione nel vedere via Calamattia asfaltata, compresi i parcheggi fronte Acentro, ma le priorità erano tante altre. Vorrei soffermarmi sullo stato in cui versa l’area mercatale di Is Bingias oppure il parcheggio di via Santa Maria Goretti, dove si svolge il mercato della Coldiretti. Tante le segnalazioni di persone cadute a causa del manto stradale totalmente distrutto, spazi utilizzati quotidianamente dalle tante persone clienti del Mercato di Pirri”, prosegue Riccardo Cabras “oppure potrei far presente della condizione del manto stradale in via Riva Villasanta, via Balilla e via Santa Maria Chiara, le strade e i marciapiedi a Is Bingias, la zona di San Giuseppe e via Toti. Sono più di 30 le strade inserite tra le priorità e non ci sono solo le strade principali, perché l’intero territorio della Municipalità di Pirri ha necessità di interventi di messa in sicurezza, compresi i marciapiedi.

Ora apprendiamo dell’inizio di asfaltatura della via Stefano Turr, richiesta già 3 anni fa con priorità, l’augurio è che anche altre strade che abbiamo inserito tra le priorità possano finalmente essere riasfaltate.”

Conclude Cabras: “È sicuramente l’aria di campagna elettorale che fa risvegliare il Comune di Cagliari, ma sarà difficile far dimenticare alle persone anni di promesse, di mancati interventi e abbandono.

A Pirri siamo cittadini di serie B”.

Maria Laura Manca, Presidente della Municipalità di Pirri, sottolinea quanto sia importante investire sulla viabilità e la sicurezza stradale, criticità annose e ben conosciute per il territorio Pirrese: “Sono necessari interventi tempestivi, è importante pensare anche alle criticità esterne dal centro di Cagliari, una Municipalità di 30 mila abitanti ha bisogno di attenzioni più costanti. Considerato il costo elevato per lo spostamento del macchinario per le asfaltature da una parte all’altra della città, l’auspicio è che il suo arrivo sul territorio di Pirri possa portare ad altri interventi sulle tante altre strade richieste”.