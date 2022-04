Pirri piange Maria Bonaria Melosu, la decana dei negozianti morta di Covid a 91 anni

Ha gestito per decenni due botteghe nel cuore di Pirri: dal 1947 in via Chiesa, poi in Cillocco: carne, bombole, alimentari di vario genere, tanti pirresi sapevano che potevano rifornirsi da Maria Bonaria Melosu. Nata a Laconi, a 17 anni il matrimonio con Natalino Cabras e il trasferimento in una zona che, all’epoca, era tutta o quasi campagna. Se n’è andata a 91 anni, la decana dei negozianti pirresi si trovava da un anno nella casa di riposo di Terramaini: “Era sanissima e vaccinata, per chi vive nella struttura è obbligatorio. Aveva un principio di demenza e due giorni fa ci hanno comunicato la sua positività al Covid. Non aveva patologie, solo gli acciacchi tipici dell’età. Ci hanno comunicato che c’erano già altri casi di positività nella struttura, infatti nelle ultime due settimane l’abbiamo potuta vedere solo grazie alle videochiamate e, dopo il decesso, non possiamo più vederla”, racconta, commossa, una delle nipoti, Serena Filippini. Maria Bonaria Melosu, “per me è sempre stata nonna Bonny”, lascia lei, tanti altri nipoti e quattro figli.

In pensione da tanto tempo, a Pirri in tanti la ricordano per la sua gentilezza e cortesia dietro il bancone e alla cassa delle due botteghe. Oggi, quei negozi non ci sono più, al loro posto sono stati realizzati appartamenti. Il funerale di Maria Bonaria Melosu sarà domani, mercoledì 28 aprile, alle 16:30, nel cimitero cagliaritano di San Michele.