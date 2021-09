Pirri, gattino incastrato nel vano motore di un’auto ma non si trova il padrone per salvarlo: sos urgente

A RADIO ZAMPETTA SARDA L’APPELLO DI UNA RESIDENTE DI PIRRI, PER SALVARE LA VITA DI UN GATTINO DAL VANO MOTORE DI UN’AUTO, PARCHEGGIATA FRONTE INGRESSO MERCATO CIVICO DI PIRRI IS BINGIAS.

UN GATTINO INCASTRATO DENTRO IL MOTORE DI UNA MACCHINA DELLA QUALE NON SI RIESCE A RISALIRE AL PROPRIETARIO, ORE AD ASPETTARE E A CERCARE DI FARLO USCIRE, MA NIENTE. HO LASCIATO UN CARTELLO SULLA MACCHINA PER AVVERTIRE DEL GATTINO. COS’ALTRO POSSO FARE ANCORA???

IL GATTINO OGNI TANTO SI FA SENTIRE?

Questa zona è molto pericolosa per il gattino se dovesse uscire da solo.

Mi hanno raccontato che si trovava sopra il cofano di un’altra macchina.Il proprietario lo ha preso e buttato giù in malo modo e lui spaventato e scappato a nascondersi dentro il motore di un’ altra macchina. Il gattino adesso si è nascosto in una Ford focus grigia 5 porte e c è un seggiolino da bambini dietro, è parcheggiata fronte ingresso mercato civico is Bingias.

Aiutate con le condivisioni per salvare il gattino.