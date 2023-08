Pirri dice addio alla sua ambulante più longeva, Giovanna Pau: “Primi abiti venduti nei giardinetti nel 1956”

Sono giornate di lutto per il commercio pirrese. Due giorni fa la morte di Olga Murgia, per 40 anni alla guida de Il Negozietto, ieri invece se n’è andata la prima ambulante di tutta la Municipalità. Giovanna Pau aveva 89 anni, era nata a Santadi ma dall’età di dieci ha sempre abitato a Pirri. E, insieme al marito, nel 1956 è stata la prima donna a vendere magliette e vestiti vari arrivati direttamente dagli Stati Uniti. Metà anni Cinquanta, non c’erano le comodità di oggi: bastava un lungo tavolo e una tenda nella zona dei giardinetti, non distanti dall’attuale Vetreria. Ha lavorato sino a tre anni fa, era un simbolo degli attuali venditori esterni del mercato di Is Bingias, che ha visto costruire sotto i suoi occhi: “Altri tempi”, sospira uno dei figli, Davide, nel ricordarla. “Gli affari andavano bene, infatti mamma e papà sono riusciti a non fare mai mancare nulla a me, ai miei fratelli Pasquale e Alessio e mia sorella Anna. Sui social sono centinaia i messaggi di cordoglio: “zia Giovanna”, come la chiamavano tanti dei suoi clienti, soprattutto i più giovani, non ha conosciuto la parola “pensione”.

Sino a 85 anni ha sempre marcato presenza con la sua bancarella, in estate come in inverno. “Ci ha insegnato tutto ciò che un genitore dovrebbe insegnare ai figli che mette al mondo: l’onestà, il sacrificio e la voglia di fare, sempre”.