Pioggia di calcinacci in via Nenni a Quartu, arrivano le transenne e l’ultimatum: “Fate i lavori”

Pioggia di calcinacci in via Nenni a Quartu da una palazzina all’angolo con via Mascagni, dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno dovuto anche piazzare transenne sul marciapiede e l’ispezione degli agenti della polizia Locale arriva l’ordinanza del sindaco. In una strada molto trafficata, che collega il rione di Santo Stefano con il viale Colombo e la zona centrale della terza città della Sardegna, a due settimane di distanza dai crolli non è ancora entrato in azione nessun operaio. Da qui l’ultimatum: “L’amministratore del condominio dovrà provvedere immediatamente ad eseguire i lavori necessari al fine di eliminare definitivamente lo stato di pericolo”. Il rischio che qualcuno, anche stavolta, possa farsi male, c’è tutto. A lavori terminati, il Comune dovrà essere ufficialmente informato.

L’alternativa? Una multa, abbastanza salata, che potrebbe arrivare anche a 480 euro.