Poteva finire in tragedia ciò che è avvenuto nelle scorse ore a Castel San Pietro, vicino Bologna. A documentare i fatti in anteprima il Tg1. Un uomo ha notato un giovane vicino alla linea ferroviaria Ancona – Piacenza. Col passare del treno regionale veloce 17510, il forte rumore di uno scoppio e tanta polvere. Fortunatamente, l’uomo ha subito segnalato la situazione alle forze dell’ordine che hanno scoperto l’impensabile: erano state posizionate lungo i binari numerose pietre. Grazie alla segnalazione dell’uomo che ha notato la scena anomala, i carabinieri su San Pietro- intervenuti sul posto- hanno potuto evitare accadesse qualcosa di estremamente grave. I militari hanno fermato il giovane, un 20enne imolese incensurato, che prima di tentare la fuga ha anche posizionato altre pietre, almeno una 30ina, lungo la linea. I carabinieri hanno anche prontamente rimosso i massi dalle rotaie permettendo che la circolazione ferroviaria potesse riprendere in sicurezza.

Sul giovane imolese pende l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti.