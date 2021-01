Piergiorgio Corrias, negoziante, a Radio Casteddu: “Pago la Tari, ma non mi ritirano più le cassette”

Piergiorgio Corrias ha una attività alimentare in zona via San Benedetto, precisamente una frutta e verdura, ai microfoni di Radio Casteddu spiega: “Pago 450 euro di Tari tutti gli anni per 35 metri quadrati di negozio e le cassette di legno, da quando c’è stato lo stravolgimento della raccolta differenziata, non me le ritirano più. Vanno portate nelle oasi ecologiche.

Io le ho sempre lasciate davanti all’attività e sempre sono state portati via ma adesso mi dicono che non me le possono più ritirare.

Ma io dico: pago 400 euro di Tari, quindi pago il servizio, e perché devo andare all’oasi ecologica? Tra l’altro lo dovrei fare ogni due giorni e non mi conviene”.

Risentite qui l’intervista di Piergiorgio Corrias di Paolo Rapeanu e Gigi Garau

