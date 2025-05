Piazza san Giacomo, l’ennesimo flop della giunta Zedda sul Traffico: fallisce l’idea del bus e torna pedonale. L’opposizione aveva denunciato la pericolosità e l’inutilità di fare passare la linea 7, togliendo la piazza a bambini e famiglie nel cuore di Villanova. Ora il dietrofront, in un settore che sembra allo sban do visti i continui ingorghi e gli incidenti in città con la strade paralizzate.

Durante la Giunta comunale di ieri, su proposta del servizio Mobilità, Infrastrutture viarie e Reti, è stata approvata la delibera per la pedonalizzazione di piazza San Giacomo, nel quartiere di Villanova. La misura rientra nell’ambito del Piano urbano del traffico e prevede la chiusura al transito veicolare di alcune strade del centro storico. Conclusa la fase sperimentale della linea 7 del CTM, e il conseguente ripristino dell’itinerario in via Piccioni, la piazza tornerà interamente pedonale, escludendo anche il passaggio dei mezzi pubblici.