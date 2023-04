Perde il controllo sulla Ss 130 e investe un operaio lungo la banchina laterale: 2 persone in ospedale.

Ieri a Villaspeciosa, sulla strada statale 130 all’altezza del km 18 + 750, per cause in corso di accertamento un’Audi A6, condotta da un 52enne imprenditore residente ad Iglesias, ha perso il controllo andando a collidere contro un cartello segnaletico stradale e investendo un operaio cinquantenne della ditta “Segnal Strade”, che era intento ad eseguire lavori lungo la banchina laterale. Fortunatamente l’investito non versa in pericolo di vita, è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari per accertamenti, mentre l’investitore è stato condotto a mezzo ambulanza del 118 presso il pronto soccorso del policlinico universitario di Monserrato. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Cagliari per la messa in sicurezza dell’aria interessata e personale Anas per la pulizia della strada. I danni all’auto sono ingenti. I documenti di guida e circolazione dell’investitore sono in regola. I rilievi planimetrici sul luogo del sinistro sono stati eseguiti da carabinieri della Stazione di Decimomannu in collaborazione con i colleghi di Vallermosa.