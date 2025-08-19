Pauroso incidente nella galleria tra Cagliari e Pula: auto in testacoda, sfiorata la tragedia. Forse una manovra azzardata all’origine dello schianto, che ha provocato il caos sulla galleria della Sulcitana percorsa in questi giorni da migliaia di turisti. Come vedete nella foto di Franco M. le due auto si sono prese ” a tenaglia”, e solo un miracolo ha evitato il dramma su una galleria che si conferma molto pericolosa. Fortunatamente dalle prime indicazioni non ci sarebbero feriti gravi coinvolti nell’incidente, che ha provocato rallentamenti al traffico. Le due auto interessate sono andate paurosamente a sbattere contro il muro.