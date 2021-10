Paura nelle campagne di Sestu, fiamme in un casolare: il fuoco distrugge due capannoni e un bagno

Paura in tarda mattinata nelle campagne ai bordi della Ss 131, in territorio di Sestu, per un incendio scoppiato in un casolare. Le fiamme hanno avvolto due capanni per gli attrezzi e un bagno esterno alla struttura. Al momento del rogo, dentro l’azienda, c’era la proprietaria, che fortunatamente non è rimasta ferita. A lanciare l’allarme, chiamando il 115, sono stati alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto è arrivata una squadra dei Vigili del fuoco: i pompieri hanno faticato prima di riuscire a domare il rogo, che ha distrutto sia i due capanni sia il bagno. Le fiamme erano ben visibili dalla strada: si tratta infatti di un punto molto trafficato visto che si trova a un tiro di schioppo dalla Provinciale 4, strada che collega la zona sino a San Sperate. Ancora da definire le cause dell’incendio.