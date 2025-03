Paura questa sera a Fertilia, frazione di Alghero, dove il crollo parziale del tetto di una palazzina ha scatenato momenti di panico tra i residenti. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19:30 in via Cherso, quando una porzione del tetto di un edificio su due piani è ceduta, crollando all’interno di un appartamento che, fortunatamente, risultava disabitato al momento del crollo. Immediatamente sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale di Alghero. Fortunatamente, non si registrano feriti. La palazzina, che ospita residenti al piano terra, è stata evacuata precauzionalmente per garantire la sicurezza degli abitanti, in attesa che i vigili del fuoco compiano tutte le verifiche necessarie per accertare la stabilità dell’edificio. La situazione è sotto controllo e si attendono gli aggiornamenti ufficiali sullo stato della struttura.