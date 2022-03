Paura a Decimomannu, auto divorata dal fuoco in vico Liguria: “Un boato tremendo”

Paura nel cuore di Decimomannu, in vico Liguria, non distante da via Satta. Nel cuore della notte, verso le 00:30, un’automobile parcheggiata è stata totalmente divorata dal fuoco. I pompieri, intervenuti dopo una ventina di minuti dallo scoppio del rogo, sono riusciti a domare le fiamme, ma della vettura è rimasto solo lo scheletro. È probabile l’atto doloso, qualcuno potrebbe aver colpito nuovamente non distante da dove, qualche settimana fa, “è stato incendiato il camion di un mangimificio”, racconta una delle residenti della zona, Elisabetta F. La donna ha spedito alla nostra redazione le foto dell’incendio e di ciò che resta della macchina: “Stavamo già dormendo, ci siamo affacciati alle finestre dopo aver sentito un boato tremendo. All’inizio pensavamo che fosse esplosa una bombola. Le fiamme erano tante e mostruose, più alte del primo piano delle palazzine”.

Un fatto inquietante e una notte trascorsa in bianco, dopo le sirene dei mezzi dei Vigili del fuoco. “Il fuoco stava raggiungendo un’abitazione, un uomo è uscito e ha imbracciato una pompa per cercare di spegnerle”.