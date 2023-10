Cagliari, ha un malore alla guida e si schianta contro due auto: feriti e caos in via Cadello

Un uomo ha accusato un malore mentre era alla guida della propria auto ed è andato a urtare contro una vettura in corsa. Colpita anche una terza macchina in sosta. Traffico paralizzato in via is Mirrionis