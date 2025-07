Veicoli posizionati in modo tale da occupare due soste “per riservarlo agli amici ritardatari”, viene sollecitata dai cittadini “una pronta risoluzione per evitare il ripetersi di animate discussioni”. Complice il gran caldo che ha spinto un gran numero di persone a raggiungere le coste per trovare un pò di refrigerio e allontanarsi dall’afa insistente presente in paesi e città, la parola d’ordine di domenica è stata “tutti al mare”. Non sono mancati i disagi, però, a Solanas quello che ha animato la giornata e i social è stato il fenomeno dei furbetti del parcheggio. Diverse le segnalazioni e le proteste, le discussioni verbali tra i contendenti dei parcheggi non sono passate inosservate. Una richiesta pubblica è seguita alle diatribe, ossia quella rivolta alle istituzioni di competenza al fine di disciplinare gli automobilisti. I problemi non si sono verificati solo lungo le strade bensì anche nello sterrato: “Una fantasia quasi poetica” è stata così descritta l’arte realizzate con le macchine in sosta.

Per non parlare del “van parcheggiato proprio nella strada a tappo” spiega un altro cittadino, domenica “ho visto di tutto”.