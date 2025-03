Nuovo bollettino come di consueto sulle condizioni di salute di Papa Francesco, ricoverato da ormai 3 settimane al Policlinico Gemelli di Roma. “Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre”, scrive la Santa Sede. Il Pontefice non ha avuto alcuna nuova crisi respiratoria e ha potuto occuparsi di questioni lavorative, dedicarsi alla preghiera e riposare.

Come spiegato ad Adnkronos Salute da Francesco Blasi, ordinario di Malattie dell’apparato respiratorio all’università degli Studi di Milano e direttore della Pneumologia del Policlinico milanese, il Papa “ha avuto una polmonite grave, bilaterale, con successiva insufficienza respiratoria. E l’evoluzione di una polmonite di questo genere, in una persona di 88 anni, non è strano che prenda un mese”. Come comunicato da fonti vaticane, vista la situazione clinica invariata, il prossimo bollettino sarà diramato sabato.