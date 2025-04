Ancora una sorpresa di Papa Francesco, che per la Domenica delle Palme ha deciso di salutare gli oltre 20 mila fedeli presenti in Piazza San Pietro. Accompagnato dal suo infermiere personale, Massimiliano Strappetti, e da uno dei suoi segretari particolari, don Juan, dopo aver seguito la celebrazione in televisione Papa Francesco è passato dalla basilica ed è arrivato sul sagrato in carrozzina e senza i naselli per l’ossigeno.

“Buona Domenica delle Palme, buona settimana santa”, il saluto del Pontefice, accolto da applausi scroscianti e gioia. Il Santo Padre ha ancora una diffuso l’Angelus attraverso un testo scritto: “Sorelle e fratelli, vi ringrazio tanto per le vostre preghiere. In questo momento di debolezza fisica mi aiutano a sentire ancora di più la vicinanza, la compassione e la tenerezza di Dio. Anch’io prego per voi, e vi chiedo di affidare con me al Signore tutti i sofferenti, specialmente chi è colpito dalla guerra, dalla povertà o dai disastri naturali”.