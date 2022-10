Paola Egonu lascia la nazionale di volley? “Assurdo, mi hanno chiesto se fossi italiana”. La scena è stata ripresa in un video da un tifoso mentre parla a bordo campo con il suo procuratore, Marco Reguzzoni. “Non puoi capire, non puoi capire. Mi hanno chiesto se fossi italiana. Questa è la mia ultima partita in Nazionale”, questa la frase di sfogo con cui la Egonu si è rivolta nel faccia al faccia con il suo agente. Nel video che ha immediatamente fatto il giro del web e che viene riportato da Quotidiano.net, ricevendo tantissime condivisioni e commenti, l’opposta azzurra, migliore marcatrice della competizione, è in lacrime e, dopo aver parlato, viene abbracciata da Reguzzoni.