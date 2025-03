Momenti di panico e tensione questa mattina fuori dalla scuola elementare Cabrini di Milano. Un 50enne ha avvicinato due gemelline di 10 anni in un bar vicino all’istituto e ha cercato di portarle via. È intervenuta subito la madre delle piccole che lo ha fermato. Non contento, si è recato alla scuola dicendo “voglio un bambino”. Da qui la segnalazione immediata alla forze dell’ordine che stavano regolando il traffico, oltre al supporto della squadra mobile dei carabinieri che hanno proceduto all’arresto per tentato sequestro di persona e lo hanno denunciato per tentata sottrazione di persona incapace.

Stando alle prime informazioni, sembra che l’uomo sia in cura al centro psicosociale di via Soderini per disturbi mentali e viva nelle vicinanze insieme ai genitori anziani.