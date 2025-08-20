Momenti di panico al Terminal 1 dell’aeroporto Malpensa a Milano. Un uomo- in evidente stato di alterazione- è arrivato ai controlli armato di martello e ha distrutto i display del check-in e dato fuoco ai cestini dei rifiuti.

A fermarlo l’intervento di un dipendente Sea, che è riuscito a bloccare l’uomo aiutato da alcuni passaggeri. Quindi è stato poi affidato alla Polizia di Frontiera che ha provveduto ad identificarlo ed interrogarlo.

Fondamentale la presenza dei vigili del fuoco, che hanno provveduto a domare il rogo e a mettere in sicurezza l’area.

“La presenza di fumo – spiega il comando provinciale dei vigili del fuoco – ha reso necessaria l’evacuazione del terminal stesso per motivi di sicurezza. L’area interessata è stata rapidamente raggiunta e messa in sicurezza. L’attività dello scalo è proseguita senza particolari disagi per il traffico aereo”.

Nonostante la paura che ha messo in fuga decine di passeggeri, l’attività dello scalo è proseguita regolarmente.

