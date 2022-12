Paga 4800 per un’auto vista su Facebook: “Ma la macchina non è mai arrivata a Capoterra”

Una Ford Fiesta del 2010, tenuta bene e vista in foto ma, purtroppo, mai dal vivo. Valentina Cocco, addetta alle pulizie, 41 anni, residente a Capoterra, attende da oltre due mesi di poter tenere tra le mani il volante della macchina: “Ho pagato 4800 euro a un venditore che ha pubblicizzato e continua a pubblicizzare auto su Facebook e in Marketplace. Il bonifico l’ho fatto a metà ottobre, da quel momento solo rinvii. Mi è stato detto che la macchina era a Olbia, invece si trovava a Trapani e non era nemmeno in vendita”. La Cocco ha incontrato il venditore: “Opera a Elmas e anche in altre città dell’hinterland di Cagliari. Mi ha dato per due mesi una Fiat a noleggio”. Un gesto distensivo, ha pensato all’inizio la quarantunenne, in attesa della nuova macchina: “Invece, ho scoperto che non aveva pagato nemmeno i soldi dello stesso noleggio ad una società privata. Una settimana fa, dopo l’ennesima promessa di rimborso non avvenuta, ho contattato la sua compagna. È a lei che avevo intestato il bonifico. Sinora, però, mi sono tornati sul conto solo 1500 euro, cinquecento dei quali sono subito partiti per l’acconto”.

“Oltre ad invitare tutti a prestare attenzione agli annunci sui social, sto per andare dai carabinieri a sporgere denuncia. Per me questa è una truffa”.