L’arrivo di Lindo, il nuovo cammello entrato nella grande famiglia di Michele Ladu, ha subito catturato l’attenzione di tutto il paese di Ovodda. Conosciuto per la sua originalissima compagnia di cammelli – tra cui spiccano i celebri Rodolfo, Valentina, Costanza e Pasqualina – Michele continua ad arricchire la sua storia con un nuovo capitolo. Nel video pubblicato sui social, Lindo appare curioso e un po’ timido mentre muove i primi passi nella sua nuova casa. L’accoglienza è calorosa: Michele lo guida con calma e affetto, e i cammelli già presenti sembrano osservare con attenzione il nuovo arrivato, quasi volessero capire chi sia questo giovane compagno appena giunto.

La scena conferma ancora una volta il rapporto speciale che Michele ha istaurato con i suoi animali: un legame basato sulla cura quotidiana, il rispetto e una naturale sintonia che lo hanno reso una figura amatissima non solo a Ovodda, ma in tutta la Sardegna.

Con Lindo, la carovana di Michele si amplia e si rinnova. E ogni nuovo arrivo è una storia che unisce, sorprende e regala un sorriso a chi segue le avventure dell’uomo dei cammelli.

