In barba al divieto di sosta, ha parcheggiato l’auto di fronte l’ingresso del garage della caserma dei carabinieri a Osini. Così i militari in servizio in occasione della festa patronale, hanno dovuto attendere più di un’ora perché il carroattrezzi potesse raggiungere la caserme e rimuovere l’auto. Nei guai per interruzione di pubblico servizio è finito un 47enne originario di Gairo.