È la stessa associazione che porta il suo nome a spiegare cosa è successo: “Abbiamo rischiato di perdere Palla, per una rara emergenza nota come Torsione splenica. Per fortuna tutto il bene che Palla si attira intorno ha realizzato il quasi miracolo della sua vita. Monica e Paolo sono tornati in tempo. Il paradiso può attendere cara Palla”. Una vita salvata il 2016 da Monica Pais, veterinaria, e il suo team: era stata rinvenuta con un laccio al collo che le aveva deformato a tal punto la testa da farla diventare tonda come una palla. La vicenda divenne presto di dominio nazionale e la cagnolona, adottata da Pais, iniziò a essere ospitata in tanti programmi televisivi diventando il simbolo della lotta contro la violenza sugli animali.

Due giorni fa i suoi angeli si sono accorti che qualcosa non andava: una sinergia di forze ha permesso di effettuare la diagnosi e un intervento chirurgico alle due del mattino che ha permesso a Palla di vivere ancora tra le coccole e gli abbracci di chi le vuole bene.