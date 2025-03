Oristano, una suora ottantenne è stata condannata a tre anni e nove mesi di reclusione per maltrattamenti ai danni dei bambini di un asilo nido in un paese dell’Oristanese. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Oristano, chiudendo un caso che ha scosso la comunità locale. I fatti risalgono a qualche anno fa, quando alcuni genitori avevano notato comportamenti insoliti nei loro figli, tra cui il rifiuto di entrare nella struttura scolastica. Insospettiti, hanno deciso di sporgere denuncia, dando così il via alle indagini.

La suora avrebbe sottoposto i piccoli a maltrattamenti, punendoli con metodi severi, causando loro un forte disagio. Nel processo, alcuni genitori si sono costituiti parte civile, chiedendo il risarcimento dei danni che il tribunale ha stabilito provvisoriamente tra i 500 e i 2.000 euro. La condanna odierna rappresenta l’epilogo di un’inchiesta che ha fatto emergere episodi di maltrattamento all’interno di un ambiente che dovrebbe essere sinonimo di cura e protezione.