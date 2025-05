Momenti di panico oggi pomeriggio ad Orani, quando una bimba di soli sei anni è stata investita da un fuoristrada in Via Roma. La piccola è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale San Francesco di Nuoro ma il peggio sembrerebbe scongiurato e non verserebbe in pericolo di vita.

Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica dell’incidente.