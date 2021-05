Omicidio Vannini, confermate le condanne ai Ciontoli. Applausi in aula

La sentenza è stata accolta con un applauso in aula e urla di gioia: per l’omicidio di Marco Vannini ora sono definitive le condanne della famiglia Ciontoli: 14 anni per Antonio Ciontoli, e a 9 anni e 4 mesi per la moglie Maria Pezzillo e i figli Martina e Federico. Il giovane morì nella loro casa di Ladispoli nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015. La quinta sezione penale della Cassazione ha confermato la sentenza d’appello bis, del 30 settembre scorso, che aveva condannato Ciontoli per omicidio con dolo eventuale e il resto della famiglia per concorso anomalo.

