È arrivato ad una svolta il brutale omicidio di Marco Veronese, l’imprenditore ucciso per strada con 12 coltellate a Collegno, in provincia di Torino.

Il killer, dopo ore interrogatorio, avrebbe confessato: si tratta del fidanzato dell’ex c’impegna di Veronese. Alla base di tale gesto ci sarebbero problemi della vittima con la donna per i figli e altre problematiche familiari.

L’uomo è stato individuato soprattutto grazie alla immagino delle telecamere di video sorveglianza della zona.

“L’attività investigativa ha consentito di ricostruire l’arrivo sul luogo del delitto del responsabile dell’omicidio, nonché la sua fuga successiva, utilizzando un veicolo il cui percorso è stato seguito e ricostruito puntualmente dagli investigatori, grazie all’acquisizione ed all’attento esame da parte dei carabinieri delle registrazioni di centinaia di sistemi di videosorveglianza, pubblici e privati”, si legge nella nota della Procura di Torino. Questa mattina il fermo.