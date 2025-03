L’omicidio di Marco Mameli, ucciso a 22 anni sabato sera a Barisardo durante una sfilata di carnevale, ha lasciato sgomenti, addolorati, arrabbiati. Un dolore indescrivibile che ha colpito anche la giovane fidanzata dell’operaio, Cristina Amadori, che ha trovato la forza di postare un video sui social con le foto più belle insieme al suo Marco. “A te hanno strappato via la vita, a me il cuore dal petto, vorrei venire da te. Dammi la forza amore mio”, le parole di Cristina, distrutta da un dramma senza ragione.

Intanto, nelle prossime ore sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 22enne all’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, che si spera potrà fornire ulteriori dettagli su ciò che è accaduto quella terribile notte. Giovedì, invece, ci sarà l’ultimo saluto a Marco nella chiesa di Ilbono. In occaydei funerali, il personale dell’impresa Movicar construction di Tortolì per cui lavorava il 22enne ha indetto un giorno di lutto per partecipare alle esequie.