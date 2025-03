È stata fissata per domani mattina a Lanusei l’autopsia sul corpo di Marco Mameli, ucciso ieri sera con una coltellata al petto a soli 22 anni durante la sfilata di carnevale a Barisardo. L’esame sarà effettuato dal medico legale Giovanna Morra, nominata dalla Procura di Lanusei che si sta occupando del caso. Una tragedia che ha sconvolto una serata che avrebbe dovuto essere solo di festa e allegria, macchiata da un brutale omicidio. Incredula la comunità di Ilbono, di cui era era originario il giovanissimo operaio alla Saipem di Arbatax e anche a Barisardo sono state annullate le celebrazioni previste per martedì in segno di lutto. Intanto, le forze dell’ordine stanno lavorando per scoprire l’identità dell’aggressore.