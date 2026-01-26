Svolta nell’inchiesta sull’omicidio di Giovanni Musu, il 53enne trovato senza vita nella notte tra il 16 e il 17 gennaio nel parco del Colle di Rosmarino, a Carbonia. Per il delitto, avvenuto con una violenza estrema, è stato arrestato nel pomeriggio un uomo di 38 anni.

Si tratta di William Serra, finito in carcere con l’accusa di omicidio volontario. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, era stato iscritto nel registro degli indagati insieme a Marco Atzeni, 50 anni.

Il corpo di Musu era stato trovato dilaniato da almeno dieci coltellate e parzialmente dato alle fiamme, in un tentativo di cancellare le tracce che non aveva però impedito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’aggressione. Un delitto che fin da subito aveva lasciato emergere i contorni di un’azione feroce.

I carabinieri hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’arrestato. Gli inquirenti mantengono il massimo riserbo sugli elementi che hanno portato al fermo e sulla posizione dell’altro indagato, mentre l’inchiesta entra ora in una fase cruciale.