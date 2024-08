Ombrelloni “rubaposto” lasciati dai furbetti in spiaggia, maxi sequestro della guardia costiera a Bosa 

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Blitz della guardia costiera di Bosa nella spiaggia di S’Abba Druche, sequestrati tanti ombrelloni, lettini e altri oggetti lasciati, spesso da turisti, sin dalla notte prima per avere garantito un posto vicinissimo all’acqua. Tutte le attrezzature erano incustodite: ritrovati anche ombrelloni posizionati in modo non conforme alle normative vigenti, oltretutto lesivi del decoro e della fruibilità delle spiagge. Gli oggetti saranno trattenuti negli uffici della guardia costiera di Bosa in attesa di ulteriori disposizioni. “L’invito, rivolto a cittadini e turisti, è quello di rispettare le normative vigenti e collaborare per la tutela delle coste, segnalando eventuali infrazioni e comportamenti illeciti”.