Si terrà oggi alle 15, nell’istituto di Medicina Legale di Sassari, l’autopsia sul corpo di Gaia Costa, la 24enne investita e uccisa sulle strisce pedonali martedì scorso a Porto Cervo dove per l’estate stava lavorando come baby sitter. L’esame autoptico sarà eseguito dal medico legale Salvatore Lorenzoni. La parte civile ha nominato come consulente tecnico Francesco Serra, mentre la difesa della donna che ha investito Gaia con un suv, la manager tedesca 51enne Vivian Spohr, moglie dell’ad di Lufthansa, assistita dagli avvocati Angelo Merlini e Alessandro Vitale, sarà rappresentata da Ernesto D’Aloja. Tramite i propri legali, Vivian Spohr, indagata per omicidio stradale e il cui telefono viene analizzato per capire se lo stesse usando nel momento in cui ha investito la ragazza, ha espresso “profondo dolore e sgomento” per quanto accaduto. La donna, dopo l’incidente, ha lasciato immediatamente l’Italia.