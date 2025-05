Si terrà domenica 25 Maggio a Nurri, presso il Parco di San Luigi a partire dalle ore 9.30, l’attesissimo appuntamento dedicato agli appassionati del motorismo storico, per un evento che vedrà la partecipazione di numerosissimi equipaggi provenienti da tutta l’isola.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco di Nurri, con il patrocinio dell’ Amministrazione Comunale di Nurri ed in collaborazione con le Associazioni locali e tantissimi volontari.

Il programma prevede la concentrazione degli auto e motoveicoli presso il Parco S. Luigi sin dalle primissime ore della mattinata di domenica, con l’esposizione al pubblico degli stessi, negli spazi a loro dedicati e la partenza in corteo dei mezzi per le vie dell’ abitato di Nurri prevista, intorno alle 11.00.

Gli organizzatori hanno previsto nella tarda mattinata il rientro degli auto e moto veicoli nel Parco ed il posizionamento negli stessi spazi occupati dai mezzi al loro arrivo nonchè la prosecuzione dell’esposizione al pubblico.

A seguire, si terrà il pranzo conviviale, a cura della Pro Loco, nei locali attrezzati presenti all’interno del Parco.

Durante tutto l’arco della giornata, sarà possibile visitare le esposizioni enogastronomiche ed artigianali ed usufruire dell’intrattenimento musicale.

La manifestazione si avvarrà del Patrocinio gratuito dell’Automobile Club di Cagliari e prevede la partecipazione di alcuni importanti Club di auto e moto storiche della Sardegna, come l’associazione AMAME di Monserrato, il Classic Team di San Sperate, il Fiat 500 Club Italia Coordinamento di Cagliari, il “Gruppo Old Cars Friends” di Assemini, il Lion Cars Auto d’Epoca Musei-Domusnovas ed il “Gruppo Franco Spano di Orroli”.

Saranno presenti inoltre tantissimi appassionati, non appartenenti ai vari Club, che parteciperanno al Raduno spontaneamente con le loro auto e moto storiche; non mancheranno le Auto Tuning per la gioia dei tantissimi appassionati presenti in tutta la Sardegna, che potranno ammirare delle bellissime automobili impeccabili e coloratissime.

E’ prevista inoltre la presenza di “Trattori d’Epoca e Fuoristrada”.

Un evento che promette di regalare emozioni e sorrisi ad un pubblico di tutte le età, assolutamente da non perdere.