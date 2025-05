Niente spine a due passi dal mare, questa volta la polemica riguarda il centro abitato del paese: a evidenziare erbacce e arbusti è “Sinnai Libera” che pubblica un reportage delle aree maggiormente interessate, come quelle inerenti alla Piazza del Milite ignoto, “più ignoto di così”. Occhi puntati anche in piazza Dessì, “il 9 ottobre 2011 ci fu donata questa pietra di Pinuccio Sciola. Possiamo dare un segnale di rinnovata gratitudine e un forte apprezzamento per il dono ricevuto? Le opere del Maestro sono preziose e rare. Valorizziamole” espone sempre Sinnai Libera.

L’amministrazione comunale poco tempo fa aveva espresso: “Abbiamo recentemente approvato, con grande senso di responsabilità, un nuovo piano di manutenzione del verde pubblico, che sarà seguito da un regolare appalto pubblico. Questo rappresenta un passo fondamentale per garantire la cura costante di tutti gli spazi verdi, non solo a Solanas ma su tutto il territorio comunale”.

A breve, quindi, la manutenzione delle aree verdi verrà completata in tutto il paese.